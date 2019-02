Apple Music: sarà possibile regalare un mese di abbonamento agli amici

Interessante iniziativa lanciata da Apple per Apple Music, il servizio di streaming musicale su cui punta massicciamente e che insieme agli altri servizi avrà il non facile compito di trainare i ricavi della società di Cupertino nell'anno appena iniziato.

Per tutti coloro che sono riluttanti a sottoscrivere un abbonamento Apple Music, il gigante americano ha deciso di offrire una prova gratuita di un mese. L'offerta però si presenta sotto forma di link che può essere inviato solo da un abbonato Premium esistente, ad un familiare o ad un amico che non ha mai sottoscritto un abbonamento al servizio.

Si tratta di un'apertura importante per la società a stelle e strisce, che attraverso questo metodo mira ad attirare quanti più utenti possibili per far crescere gli iscritti ed abbonati alla propria piattaforma. La promozione si aggiunge ai tre mesi di prova che vengono offerti di default a tutti gli utenti che accedono per la prima volta ad Apple Music, il che vuol dire che i nuovi potranno ottenere ben quattro mesi di prova gratuita.

Al momento però non sappiamo se questa nuova promozione sia disponibile solo negli Stati Uniti o meno. Fateci sapere tramite i commenti se anche voi avete avuto modo di accedervi o meno.