Apple Music, scomparsi album di Taylor Swift, Billie Eilish e Lady Gaga: colpa di un bug?

E' mistero intorno alle sorti di alcun top album su Apple Music. Alcuni utenti Reddit hanno infatti notato che sono scomparsi i dischi di artisti del calibro di Lady Gaga, ma anche Taylor Swift e Billie Eilish. Le motivazioni non sono arrivate, ma alcuni ritengono che possa trattarsi di un bug.

Alcuni utenti di Reddit sottolineano che a mancare sarebbero "Chromatica" e "Rain On Me" di Lady Gaga, ma anche i primi due album delle Spice Girls, mentre le tracce continuano ad essere presenti nelle playlist. Lo stesso riguarda anche Florence and The Machine, Destiny's Child, Taylor Swift, Billie Eilish e Lady A.

In alcuni casi a mancare sarebbero degli album per intero, in altri invece solo qualche canzone. "Sembra che la situazione stia peggiorando, visto che stanno scomparendo anche gli album di altri artisti che seguo. Spero che Apple risolva presto visto che le persone potrebbero credere che tali album siano stati completamente rimossi" afferma un utente.

Non è escluso che si tratti di un disservizio dell'algoritmo, dal momento che alcuni lamentano anche la presenza di copertine non corrette.

Da parte di Apple, al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito, e non è da escludere che possa trattarsi di un problema passeggero, soprattutto se si tiene conto che non sono interessati tutti.