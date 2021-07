Apple Music supporta Dolby Atmos e Lossless Audio anche su Android: come attivarli

L’arrivo dello streaming Lossless e di Dolby Atmos su Apple Music è avvenuto lo scorso giugno, ma inizialmente riguardava soltanto gli smartphone del colosso di Cupertino. Da oggi, invece, anche gli utenti possessori di dispositivi Android potranno gioire in quanto finalmente il supporto è giunto anche nell’applicazione presente sul Play Store.

Stando a quanto riportato anche da Engadget, infatti, la Mela ha avviato il rilascio delle nuove opzioni di streaming di alta qualità. Per completezza, ecco il changelog integrale:

Apple Music aggiunge un’esperienza di ascolto spaziale su dispositivi compatibili e migliaia di tracce Dolby Atmos disponibili da subito;

Audio lossless, una nuova esperienza di ascolto senza compromessi, con precisione bit-per-bit;

Dissolvenza incrociata automatica, che fonde ogni brano con il successivo per un ascolto perfetto;

Ricerca della libreria migliorata, per trovare più facilmente la tua musica preferita con la ricerca in linea.

Entrambe le opzioni ora possono essere attivate sui dispositivi compatibili direttamente tramite le impostazioni dell’applicazione, dove sarà possibile anche selezionare tra più modalità: efficienza elevata HE-AAC per utilizzare meno dati, AAC a 256 kbps, lossless ALAC fino a 24 bit/48 kHz e high-resolution lossless ALAC fino a 24 bit/192 kHz.

Tutti i brani supportati mostreranno i tre loghi Dolby Atmos, Lossless e Apple Digital Master che vedete anche in copertina all’articolo; per godere di queste esperienze di ascolto, però, sarà necessario utilizzare altoparlanti o cuffie compatibili come le AirPods e Beats con chip H1 o W1, nel caso dell’audio spaziale Dolby, oppure auricolari e cuffie cablate per l’audio lossless.

In precedenza, abbiamo anche visto con una mini-guida apposita come attivare Dolby Atmos e audio Lossless su Apple Music.