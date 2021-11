Apple Music è ora ufficialmente disponibile sugli Smart TV di LG

Mentre i televisori di LG sono al centro di svariate offerte Black Friday, dal 17 novembre 2021 l'esperienza offerta dal noto brand si arricchisce di un altro servizio di streaming, in questo caso musicale. Infatti, Apple Music è approdato sugli Smart TV LG.

Comunicato stampa: SEOUL, 17 novembre, 2021 — A partire da oggi, tutti i possessori di Smart TV LG avranno la possibilità di scaricare l'app Apple Music per godere della più grande esperienza di ascolto e di intrattenimento disponibile su uno Smart TV.

A partire da oggi, infatti, all'interno dell'LG Content Store sugli Smart TV LG dotati di sistema WebOS 4.0 e successivi, sarà disponibile l'app Apple Music che offre ai propri abbonati l'accesso a oltre 90 milioni di canzoni senza pubblicità, oltre 30.000 playlist curate da esperti, video musicali in 4K e la premiata Apple Music Radio che trasmette in diretta le hit del momento, i classici e la musica country. L'app Apple Music sugli Smart TV LG include anche milioni di brani con testi sincronizzati, perfetti per poter cantare in casa in famiglia e durante le feste. Gli abbonati potranno inoltre accedere a tutte le canzoni, gli album e le playlist della propria libreria musicale Apple Music direttamente dal proprio TV.

I possessori di Smart TV LG potranno godere della straordinaria esperienza di Apple Music, già disponibile su dispositivi come iPhone, iPad, Mac, HomePod mini, PC e Android, con l'aggiunta dell'immersività visiva del grande schermo che solo i televisori LG possono offrire. Per accedere all'offerta basta scaricare la app Apple Music dall'LG Content Store, accedere a un account esistente con il proprio Apple ID e sottoscrivere un abbonamento direttamente dal TV, godendo inoltre di tre mesi di prova gratuita.