Apple Music+ è vicino: Apple conferma il piano HiFi, annuncio a breve

Dopo le indiscrezioni della scorsa settimana su Apple Music+, anche Apple ha indirettamente confermato che "la musica sta per cambiare per sempre", attraverso un teaser mostrato ai propri abbonati nella scheda "scopri".

Una serie di voci circolate negli scorsi giorni puntano a domani, martedì 18 Maggio 2021, come possibile data di presentazione di questo nuovo piano, insieme agli AirPod di terza generazione. Questo nuovo livello dell'abbonamento dovrebbe consentire agli utenti effettuare lo streaming delle tracce musicali ad un bitrate superiore agli attuali 256 Kbps.

Di fatto, Apple si andrà a mettere in concorrenza con Tidal e Spotify che di recente ha annunciato il livello HiFi. Il chiacchiericcio degli ultimi giorni punta ad un prezzo di 10 Dollari per Apple Music+, in linea con il piano attuale.

Il fatto che il teaser sia presente anche sulla versione italiana di Apple Music, come mostriamo nello screenshot in calce, dimostra che la novità sarà disponibile anche nel nostro paese, e sicuramente sarà accolta calorosamente da parte degli utenti.

Non sono invece emerse conferme ufficiali dal fronte delle AirPods 3, su cui si è più volte parlato negli ultimi tempi e che potrebbero avere un design simile alle AirPods Pro, senza cancellazione del rumore però. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno novità.