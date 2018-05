Apple: nel 2019 in arrivo un iPhone con tripla lente?

Apple sembrerebbe essere pronta a seguire le orme di Huawei con il nuovo P20 Pro. Secondo quanto riportato dall'Economic Daily News, infatti, il gigante di Cupertino nel 2019 potrebbe lanciare un iPhone con tripla fotocamera posteriore. La notizia è stata diffusa dall'analista Jialin Lu di Deutsche Securities.

Lu sostiene che il sistema fotografico a tripla lente favorirà il rilevamento tridimensionale dei volti ed oggetti attraverso la visione stereoscopica, con due sensori in grado di catturare le immagini di un singolo oggetto da diverse angolazioni. A livello software, iPhone dovrebbe avvalersi di un metodo di triangolazione che calcolerà la distanza tra il cellulare e l'oggetto.

Come il sistema TrueDepth sulla parte anteriore di iPhone X, il rapporto suggerisce che il rilevamento tridimensionale posteriore verrà utilizzato per scopi di realtà aumentata. Quest'ultima parte è perfettamente in linea con quanto affermato in precedenza da Alex Webb di Bloomberg in un rapporto diffuso lo scorso anno ed in cui sostiene che i prossimi iPhone saranno dotati di funzionalità di rilevamento 3D.

Un rapporto che coincide perfettamente con le dichiarazioni rilasciate a più riprese dall'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, che ha più volte espresso il proprio interesse nei confronti della tecnologia.

L'obiettivo grandangolare probabilmente includerà lo zoom ottico 3x su iPhone, che consentirà di effettuare lo zoom senza perdere la qualità. iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus ed iPhone X, in confronto, sono dotati di zoom ottico 2x in confronto.