Apple: nessun evento in programma per Ottobre, c'è la conferma

Il capo della divisione software di, ha confermato via mail che la compagnia non ha in programma alcun keynote per il mese di Ottobre. Il dirigente ha risposto via mail ad un utente che chiedeva delucidazioni a riguardo.

Ciò vuol dire che i nuovi Mac, probabilmente, li vedremo solo successivamente. I rumor parlavano di un MacBook Pro con Touch Bar, ma ad oggi non erano emersi rumor sulla possibile data di presentazione, che a questo punto potrebbe slittare direttamente al prossimo anno.

Gli iPad ed i Mac, infatti, sono stati rinfrescati nel mese di giugno, ma Apple ha comunque lasciato in sospeso la data di lancio di HomePod, l’altoparlante basato su Siri presentato alla WWDC e la cui data di distribuzione è prevista per il prossimo mese di Dicembre.

Al momento però appare improbabile che Apple organizzi un keynote solo per annunciare la data di rilascio di HomePod e l’iMac Pro, che probabilmente saranno rivelate attraverso un comunicato stampa.