Apple News+ sembra non attrarre molti nuovi clienti: paghereste per leggere le notizie?

Apple News+ è il servizio di notizie a pagamento della società di Cupertino. Annunciato a marzo 2019, l'abbonamento è stato reso disponibile sin da subito negli Stati Uniti d'America e sembrava che tutto stesse andando per il meglio, almeno fino a oggi.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e da CNBC, Apple non sarebbe riuscita a far aumentare di molto gli abbonati in tutti questi mesi. Sembra infatti che il servizio News+ sia ancora vicino ai numeri fatti registrare nelle prime 48 ore, quando la società di Cupertino aveva annunciato di aver raggiunto 200.000 abbonati. Non è chiaro tuttavia quale sia stata la conversione per quanto riguarda le prove gratuite. In ogni caso, il report cita fonti che sarebbero vicine ad Apple, perlomeno stando a quanto originariamente riportato da CNBC.

Vi ricordiamo che Apple News+ include circa 300 magazine e ha stretto partnership con realtà del calibro di theSkimm, The Highlight by Vox, Vulture, Grub Street, The Cut, TechCrunch, Los Angeles Times e The Wall Street Journal. Il costo dell'abbonamento negli USA è pari a 9,99 dollari al mese e comprende anche la possibilità di condividere il servizio con la propria famiglia senza costi aggiuntivi. Recentemente Apple News+ è arrivato anche nel Regno Unito e in Australia e in futuro dovrebbe arrivare anche in Europa.

Che ne pensate? Voi paghereste per un servizio di questo tipo? Fatecelo sapere nello spazio dei commenti presente qui sotto. Nel frattempo, si vocifera che Apple potrebbe unire News+, TV+, Music e Arcade in un unico abbonamento.