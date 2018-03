Apple: niente streaming per il keynote di domani, 27 Marzo

La notizia era nell'aria già da tempo, ma ora è arrivata l'ufficialità: Apple, infatti, ha deciso che non offrirà nessun live streaming per il keynote in programma domani,presso Lane Tech High School di Chicago. Per coloro che negli ultimi tempi hanno seguito da vicino le vicende del gigante di Cupertino, si tratta di una conferma.

Apple, infatti, è solita fornire link per lo streaming solo per i grossi eventi, e già in passato aveva fatto lo stesso per un evento sull'educazione ed istruzione come quello di domani.

Nella giornata di ieri, la Mela ha aggiornato l'applicazione Eventi sull'Apple TV per aggiungere un'immagine dell'invito che è stato diffuso alla stampa, specificando che "il filmato integrale dello Special Event sarà caricato solo il giorno successivo" alla conclusione dello stesso evento.

Per Tim Cook e soci si tratta del primo evento incentrato sull'educazione da quello del 2012, ecco perchè in molti avevano sperato in qualche live streaming. Il keynote sarà indirizzato ad insegnanti e studenti, ed a giudicare dagli ultimi rumor potrebbe vedere finalmente la luce il tanto chiacchierato e discusso iPad low cost, oltre al famigerato MacBook Air economico.

Ovviamente, siamo ancora nel campo dei rumor, ma gli indizi e le fonti che portano verso questa direzione sono tanti. Per le conferme di rito, però, bisognerà attendere solo la giornata di domani. Il keynote partirà alle 19:00 italiane.