Apple: non solo AirPods 3, ecco le nuove Beats Fit Pro

Durante l'evento "Unleashed" dello scorso 18 ottobre, Apple ha annunciato le nuove AirPods 3. Tuttavia, il colosso di Cupertino sembra avere anche altre cuffie pronte per il lancio sul mercato: secondo quanto riportato in esclusiva da 9to5Mac, infatti, le nuove Beats Fit Pro saranno messe in commercio già il 1 novembre.

Le fonti di 9to5Mac hanno mostrato persino il design definitivo delle nuove earbuds Beats, dando alla testata diverse informazioni e specifiche tecniche sulle cuffie. Esse saranno molto simili alle Beats Studio Buds, che Apple ha lanciato negli scorsi mesi e che avevano un design in-ear e la funzionalità True Wireless.

Viene anche confermato che le Beats Fit Pro avranno un chip Apple H1, che permetterà un abbinamento rapido a ogni device di Cupertino e l'uso di Siri direttamente dall'auricolare. Inoltre, le cuffie vanteranno la feature di Active Noise Cancellation, esattamente come le altre buds di Beats già in commercio.

Le Beats Fit Pro saranno dotate di una batteria di durata pari a sei o sette ore, a seconda dell'attivazione della feature di Active Noise Cancellation. Inoltre, le cuffie saranno messe in commercio con un case di ricarica, la cui batteria garantisce ai device altre 27-30 ore di autonomia.

Le cuffie saranno dotate anche di un accelerometro per la riduzione dei rumori durante le chiamate. Apple starebbe anche lavorando per rendere le Beats Fit Pro più "Android-friendly", facilitando il pairing con i dispositivi Android tramite l'app Beats.