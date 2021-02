Apple, non solo AirTags e iPad Pro a marzo 2021: c'è un terzo prodotto in arrivo?

Apple ha in cantiere molti nuovi dispositivi, alcuni dei quali sarebbero particolarmente vicini al lancio sul mercato. Il leaker Jon Prosser, uno dei più affidabili del settore, ha già parlato della possibilità di vedere un keynote a marzo 2021 per due prodotti specifici, ma un altro tipster ha rilanciato parlando di un terzo nome interessante.

Le indiscrezioni in questione giungono da LeaksApplePro, nome che negli ultimi mesi ha iniziato a postare frequentemente su Twitter tutte le ultime sul colosso di Cupertino. Uno dei suoi ultimi tweet, che potete vedere in fondo all’articolo, è piuttosto chiaro: secondo lui a marzo 2021 vedremo arrivare non solo le AirTags e il nuovo modello di iPad Pro, esattamente come detto da Jon Prosser, ma anche i nuovi auricolari wireless AirPods 3. Per l’iMac Apple Silicon e per gli AirPods Max più economici, invece, dovremo attendere ancora qualche mese.

Per quanto concerne il primo iMac con processore Apple Silicon, proprio LeaksApplePro ha reso noto sempre tramite Twitter che la Mela avrebbe deciso di rinviare il lancio da marzo 2021 a ottobre 2021, possibilmente per lavorare su un chip leggermente più potente o funzionalità inedite. Trattandosi però di indiscrezioni, il consiglio rimane quello di prenderle cum grano salis.

Altro prodotto particolarmente atteso ma che richiederà molto più tempo per vederlo giungere sul mercato è invece l’iPhone con display pieghevole che, secondo le ultime voci trapelate online, potrebbe arrivare nel 2023 con il supporto ad Apple Pencil o nuove penne firmate Apple.