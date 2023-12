Apple non ha alcun piano concreto per l'iPad pieghevole: il futuro sono gl iPad OLED

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Nikkei Asia, Apple effettuerà la transizione di uno dei suoi modelli di iPad Pro agli schermi OLED all’inizio del 2024, mentre successivamente toccherà al resto della lineup. Questi piani però potrebbero andare ad impattare anche il progetto di Apple di lanciare un iPad pieghevole.

Il rapporto, che cita fonti anonime del settore, riferisce che il primo MacBook con display OLED non dovrebbe vedere la luce prima della seconda metà del 2025: il laptop sarebbe in fase di sviluppo, ma non sono disponibili molti dettagli. Il rapporto va in controtendenza con alcune informazioni trapelate di recente secondo cui il MacBook Air sarà il primo ad effettuare lo switch all’OLED: Apple starebbe lavorando su un display OLED da 13,4 pollici per il computer.

Tuttavia, l’obiettivo principale di Apple per il momento è rappresentato dalla transizione della gamma iPad ad OLED, mentre per quanto riguarda l’iPad pieghevole di cui si parlava in precedenza il rapporto afferma che la società di Cupertino ha “iniziato a valutare la possibilità di realizzare iPad pieghevoli” solo una volta completato il passaggio all’OLED. Una tempistica concreta, tuttavia, almeno al momento non sarebbe stata delineata da parte d Apple e non è chiaro se e quando vedranno la luce i tablet pieghevoli.