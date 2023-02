Apple non avrà un nuovo Jony Ive: abolito il ruolo di Industrial Design Chief

A dicembre, diversi report hanno parlato di una piccola emorragia di dirigenti per Apple, specie dopo l'addio all'azienda di Evans Hankey, Industrial Design Chief del colosso di Cupertino. Nell'ultimo mese sembra che per la compagnia le cose non siano affatto migliorate: al contrario, Apple ha deciso di non sostituire Evans Hankey.

In altre parole, il colosso di Cupertino non avrà più un Industrial Design Chief, lasciando un grande "buco" nell'organico dell'azienda e della sua dirigenza. Il ruolo di Industrial Design Chief, infatti, è da sempre uno dei più importanti dentro Apple: esso era infatti la posizione ricoperta da Jony Ive fino alle sue dimissioni nel 2019 e alla successiva fine della sua collaborazione con la Mela Morsicata a metà 2022.

Dopo Jony Ive, il ruolo di Industrial Design Chief è stato ricoperto da Evans Hankey: la dirigente è rimasta al proprio posto per circa tre anni, al termine dei quali ha deciso di lasciare definitivamente Apple per altre aziende. Quando Hankey ha abbandonato il suo ruolo, Apple ha annunciato di non avere alcun piano per sostituirla, ma che avrebbe avviato la ricerca di un nuovo executive quanto prima.

Sfortunatamente, pare che la ricerca di Apple non abbia avuto successo. Stando a quanto riporta Bloomberg, infatti, la compagnia avrebbe smesso di ricercare attivamente un nuovo Industrial Design Chief, dopo qualche mese di tentativi infruttuosi. Nessun nome sembra essere emerso fino ad ora per sostituire Hankey, mentre Jony Ive non sembra intenzionato a tornare a Cupertino, e anzi ha lanciato un particolare naso rosso da clown "di design" con la sua nuova compagnia LoveFrom.

Le incombenze connesse al ruolo di Industrial Chief Design, dunque, ricadranno ora sul Chief Operating Officer di Apple, Jeff Williams, che dovrà dunque occuparsi di numerose scelte di peso per gli hardware e il design dei prodotti della compagnia. Al contempo, sempre Bloomberg spiega che il colosso di Cupertino ha un "vasto team di designer industriali che risponderanno direttamente a Williams".

Nonostante le rassicurazioni, però, sembra ovvio che la mancanza di un Industrial Design Chief creerà un buco piuttosto grande nella leadership di Apple, che potrebbe ripercuotersi negativamente sul processo produttivo (e magari anche sulle vendite) dei futuri device dell'azienda. Resta comunque da capire perché Apple stia faticando in questo modo ad assumere nuovi dirigenti e a mantenere quelli che già lavorano al suo interno.