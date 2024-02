Apple non sarà costretta ad aprire iMessage: per l'UE non è un gatekeeper

La Commissione Europea ha deciso che non regolerà la piattaforma iMessage di Apple, così come Bing ed Edge di Microsoft nel momento in cui entrerà in vigore il Digital Market Acts, ovvero a Marzo 2024.

A confermarlo è Bloomberg, secondo cui l’indagine portata avanti dalla Commissione Europea ha portato alla conferma che iMessage di Apple ed altre piattaforme non detengono una posizione dominante al punto da costringerle ad aprirle, in maniera analoga a quanto fatto con Whatsapp che presto supporterà le chat di altre app.

Apple quindi non dovrà conformare iMessage alla nuova legislazione, sebbene iOS 17.4 aprirà praticamente le porte degli iPhone agli sviluppatori di terze parti il prossimo marzo. Per la prima volta in assoluto, infatti, il colosso di Cupertino consentirà di installare applicazioni attraverso app store alternativi a quello proprietario, ma darà anche la possibilità di scegliere il browser predefinito da un elenco contenente i browser più scaricati. Non è tutto però, perchè sarà anche garantito l’accesso all’NFC di iPhone a servizi di pagamento bancari e di terze parti, che avevano a lungo protestato contro la vecchia policy Apple.

Apple e Microsoft dal loro canto hanno lodato la scelta dell’Unione Europea di non elencare iMessage, Bing ed Edge come piattaforme gatekeeper dopo l’indagine durata cinque mesi.