Apple non si ferma: Macbook Air e 'Macbook' con chip M2 in arrivo nel 2022

L'annuncio di Mac Studio da parte di Apple ha colpito quasi tutti di sorpresa, poiché il device non è stato previsto da nessun leaker e insider se non a poche ore dall'evento di lancio. Per questo, in molti si chiedono ora quali altri Mac arriveranno nel 2022, mettendo in discussione le previsioni degli esperti.

Abbiamo già parlato della lineup Apple del 2022 in un articolo di inizio gennaio, che raccoglieva le dichiarazioni di diversi insider e cercava di fare chiarezza su un calendario di uscite del 2022 per tutti i dispositivi di Apple. Oggi, a qualche giorno dal lancio di Mac Pro, è il portale 9to5Mac a confermare che gran parte dei Mac rumoreggiati per il 2022 sono in arrivo nei negozi esattamente come previsto da esperti quali Mark Gurman e Ming-Chi Kuo.

A quanto pare, delle fonti affidabili del sito web specializzato nei prodotti di Cupertino hanno spiegato che Apple sta lavorando ancora al chip M2, che secondo alcuni sarebbe stato l'annuncio a sorpresa del keynote di marzo. Probabilmente, il nuovo processore verrà lanciato più avanti nel corso dell'anno, ovvero durante gli eventi di giugno o di settembre.

Insieme al chip M2 Apple lancerà un Macbook Air e un Macbook Pro, quest'ultimo dotato di schermo da 13" e di pricetag ridotto rispetto ai Macbook Pro 2021. 9to5Mac, in tal senso, spiega che l'ultima previsione dell'analista Ming-Chi Kuo, secondo cui anche la prossima generazione di Macbook Air avrà il chip M1, è scorretta.

Per quanto riguarda il Macbook Pro da 13", 9to5Mac ha spiegato che il device potrebbe essere chiamato semplicemente "Macbook" da Apple: si tratta di un'indiscrezione decisamente interessante, poiché finora credevamo che il nuovo Macbook avrebbe sostituito Macbook Air, mentre ora pare che il device inaugurerà un'altra linea di laptop di Cupertino, a metà tra la serie Air e la serie Pro sia in termini di prezzo che di specifiche.

Infine, vengono confermate le previsioni di Mark Gurman sul chip M2: il chip infatti, avrà una CPU a 8 Core e una GPU a 9-10 Core, a seconda della configurazione. Il mancato lancio del chip M2 al keynote di marzo, comunque, non deve trarre in inganno: l'azienda di Cupertino sarebbe pronta a presentare il proprio nuovo chip proprietario entro il 2022.