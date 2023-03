Apple non si ferma più: 24 ore dopo iOS 16.4 arriva la prima beta di iOS 16.5!

Neanche il tempo di scoprire le novità dell'aggiornamento a iOS 16.4, che già arriva la prima beta per sviluppatori di iOS 16.5, insieme ovviamente a quelle per iPadOS 16.5 e macOS Ventura 13.4, nonché ai nuovi sistemi operativi di Apple TV e Apple Watch. Con una release così rapida, però, le nuove feature sembrano essere davvero poche.

In effetti, per il momento non sembrano esserci novità di peso in iOS 16.5 e in iPadOS 16.5. È possibile che alcune feature aggiuntive, magari nascoste nel codice dell'ultimo update del sistema operativo di iPhone e iPad, vengano scoperte nei prossimi giorni, ma per ora non ci sono certezze in merito.

I colleghi di Macrumors, comunque, hanno scoperto che Apple ha aggiunto dei comandi per Siri su iPhone, che ora permettono all'assistente vocale di avviare e interrompere un video della schermata del telefono. Per dare inizio alla registrazione vi basterà dire "Hey Siri, avvia una registrazione dello schermo", mentre per fermarlo dovrete dire "ferma la registrazione dello schermo".

Se volete provare autonomamente la funzione, potreste essere tentati di scaricare iOS 16.5 in versione Developer Preview 1. Purtroppo, però, c'è un problema: da iOS 16.4 in poi, infatti, per accedere alle Beta per Sviluppatori dovrete possedere un account Sviluppatore di Apple, che ha un costo di 99 Dollari all'anno. Niente più download over-the-air, insomma. In ogni caso, anche ammesso che possediate il profilo Sviluppatore, vi sconsigliamo di installare la DP1 di iOS 16.5, che rischia di contenere un elevato numero di bug.

Lo stesso discorso vale per macOS Ventura 13.4, che può essere scaricato solo da chi possiede un account Developer pagato e attivo. In ogni caso, anche macOS Ventura 13.4 DP1 non porta grandi novità su Mac e Macbook. D'altro canto, con la WWDC di Apple ormai imminente, è poco probabile che la Mela Morsicata pubblichi degli update sostanziali per i suoi sistemi operativi prima di fine estate, quando dovrebbe arrivare iOS 17, che potrebbe portare con sé un gran numero di nuove feature.