Apple non si ferma più: tanti prodotti USB-C in arrivo, dalle AirPods al Magic Mouse

Dopo il lancio delle AirPods Pro 2 e delle EarPods USB-C "in sordina" da parte di Apple durante l'evento "Wonderlust" del 12 settembre, pare che ora il colosso di Cupertino sia pronto a inondare il mercato di prodotti con porta USB-C. Tra di essi vi sarebbe una pletora di nuove AirPods, diversi accessori MagSafe e persino un Magic Mouse.

Andiamo però con ordine: nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato di aspettarsi che, dopo il lancio delle nuove AirPods Pro 2 e EarPods con porta (o cavo) USB-C, tutte le AirPods verranno aggiornate con un connettore di nuova generazione. Nello specifico, le AirPods "base" verranno aggiornate nel 2024, magari con il lancio delle AirPods 4, che in molti davano per certo già durante il keynote della scorsa settimana.

Inoltre, Gurman ha confermato che anche le AirPods Max riceveranno l'USB-C: in questo caso, però, il giornalista non ha offerto una finestra di lancio per il prodotto. Le AirPods Max 2 sarebbero in lavorazione da tempo presso il colosso di Cupertino, ma a questo punto la loro release potrebbe essere fissata tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, quando scadranno i termini massimi dell'UE per l'adozione del connettore unico su tutti i dispositivi smart.

Cambiando completamente settore, il giornalista ha promesso che delle versioni USB-C del Magic Mouse, del Magic Trackpad e della Magic Keyboard sono in arrivo. Il loro lancio potrebbe essere già previsto per la fine del 2023 o, più probabilmente per i primi mesi del 2024, quando Apple presenterà l'iMac M3: il nuovo desktop di Cupertino, infatti, verrà messo in commercio in parallelo agli accessori USB-C.

Infine, Gurman ha anche riportato che i nuovi accessori MagSafe USB-C di Apple sono in arrivo, ma si faranno attendere ancora a lungo. Non è ben chiaro cosa intenda l'insider con queste parole: generalmente - spiega il giornalista di Daring Fireball John Gruber - la Mela Morsicata lancia i suoi nuovi accessori MagSafe a un paio di mesi di distanza dall'ultima generazione di iPhone. A questo giro, invece, i dispositivi potrebbero arrivare nel 2024 inoltrato, magari insieme ad iPhone 16, anche se il colosso di Cupertino ha già rimosso i MagSafe Battery Pack e Duo Charger dal mercato dopo il lancio di iPhone 15.