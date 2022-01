Apple non si fida delle tecnologie per smartphone pieghevoli: niente iPhone Fold?

Secondo alcuni rumor dello scorso settembe, Apple lancerà ben due iPhone foldable nel 2023, che con ogni probabilità saranno dotati rispettivamente di form factor "a portafoglio" e "a conchiglia". Oggi, il noto leaker Dylandkt ha fornito alcune interessanti indiscrezioni sui lavori sugli iPhone pieghevoli.

In una serie di tweet, Dylandkt ha detto che Apple sta lavorando al suo primo device foldable, ma non è convinta che le tecnologie siano sufficientemente avanzate per permettere la creazione e la messa in commercio di uno smartphone della stessa qualità degli iPhone più tradizionali. In particolare, Apple sarebbe scontenta dei numerosi compromessi a cui le tecnologie pieghevoli, soprattutto per le cerniere e gli schermi, la costringerebbero a scendere.

Secondo Dylandkt, "mentre altri produttori stanno vendendo prodotti che sembrano in beta, Apple vuole assicurarsi che il design non sia un passo indietro rispetto al form factor attuale di iPhone. Sono più interessati a giocare sul lungo periodo e vedere come progredisce la tecnologia". Secondo MacRumors, in particolare, Apple vorrebbe assicurarsi che lo schermo e le cerniere siano sufficientemente resistenti e durevoli prima che il dispositivo venga messo in commercio, poiché un telefono fragile potrebbe rovinare l'identità di brand di iPhone.

Accanto ai legittimi timori tecnologici, Apple è preoccupata per la popolarità degli smartphone foldable: in particolare, l'azienda teme che presto la domanda di telefoni pieghevoli si affievolirà e che essi diventeranno rapidamente obsoleti nei prossimi anni, poiché le tecnologie più tradizionali sembrano ancora essere dominanti sul mercato, mentre la nicchia dei foldable è piuttosto ristretta.

Rumor sull'iPhone foldable, comunque, circolano ormai da sei anni, mentre nel 2021 Ming Chi Kuo aveva confermato l'esistenza di un iPhone pieghevole stabilendo però che esso sarebbe stato lanciato nel 2023 "al più presto". Mark Gurman di Bloomberg, invece, aveva detto all'inizio del 2021 che Apple aveva "iniziato i lavori" su un telefono con display pieghevole, ma che ci sarebbero voluti ancora diversi anni prima della sua uscita sul mercato.