Apple non firma più iOS 14: cosa significa per chi ha aggiornato

iOS 14 è ormai realtà da diverse settimane. Questo significa che Apple sta lavorando per "limare" la nuova versione del suo sistema operativo e la notizia che arriva in data odierna non fa altro che confermarlo.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Wccftech, l'azienda di Cupertino ha smesso di firmare la prima versione stabile di iOS 14. In parole povere, questo significa che coloro che hanno aggiornato il proprio iPhone ad iOS 14.0.1, versione uscita giusto qualche giorno fa, non possono più effettuare il downgrade, ovvero tornare indietro. Vi ricordiamo che in questi giorni alcuni utenti hanno lamentato vari problemi con iOS 14.0.1, che riguardano principalmente batteria e connettività.

In ogni caso, iOS 14.0.1 ha risolto alcuni bug riscontrati dagli utenti in precedenza, come quello che reimpostava automaticamente Safari come browser predefinito al riavvio dello smartphone. Per chi non lo sapesse, smettere di firmare una versione del sistema operativo è una pratica comune, in quanto Apple ha tutto l'interesse a far aggiornare i dispositivi agli utenti e far "rimanere" questi ultimi con l'ultima versione di iOS installata. Questo per svariati motivi, compresi anche quelli relativi alla sicurezza.

Nel frattempo, vi ricordiamo che gli utenti Beta stanno già testando iOS 14.2. Inoltre, è interessante notare come le persone stiano passando ad iOS 14 più velocemente di quanto non lo avessero fatto in passato con iOS 13.