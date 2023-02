Apple non sta a guardare sull'IA, Tim Cook: 'influenzerà tutti i prodotti e servizi'

I recenti progressi registrati nel campo dell’intelligenza artificiale hanno scatenato una riflessione anche all’interno del produttore di iPhone, ed il tema è stato affrontato dall’amministratore delegato Tim Cook nel corso della conference call tenuta al termine dell’annuncio della trimestrale Apple.

Il CEO ha affermato che l’intelligenza artificiale rappresenta un “obiettivo importante” per Apple, ed ha osservato che “è incredibile per come può arricchire la vita dei clienti”. Tim Cook ha comunque rivendicato come la sua società stia già utilizzando da tempo l’IA ed ha fatto l’esempio di molti servizi che la utilizzano: è il caso dell’ECG di Apple Watch, oltre che il rilevamento degli incidenti di iPhone.

A lungo termine, Cook ha comunque dichiarato che Apple intende implementare ulteriormente l’intelligenza artificiale a livello aziendale, ma non ha fatto menzione dei possibili progetti su cui sta lavorando il colosso di Cupertino.

Nella giornata di oggi è emersa la notizia che Microsoft vuole usare ChatGPT per far scrivere le mail al posto degli umani. La società di Redmond sta puntando in maniera importante sull’intelligenza artificiale, con ingenti investimenti nella società OpenAI che come noto ha sviluppato il chatbot ChatGPT. Non è chiaro se anche Apple sia al lavoro su un progetto simile oppure se si focalizzerà su altri prodotti.