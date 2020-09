Apple, questo non è un iPod Nano: si tratta di un Apple Watch

La storia delle aziende del mondo tech è costellata di prodotti "atipici" comparsi dal nulla sul mondo del Web. Tuttavia, non capita spesso che trapeli online un dispositivo legato ad Apple, dato che l'azienda di Cupertino è tra le società che cercano di non far emergere questi aspetti interni. Questa volta è successo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e come fatto sapere dall'account Twitter Apple Demo, sono emerse delle foto dal vivo di un presunto prototipo di Apple Watch, che sarebbe stato utilizzato dalla società di Tim Cook per effettuare test interni all'epoca della prima versione del suo smartwatch, lanciata nel 2015. In parole povere, a quanto pare Apple sarebbe solita utilizzare delle "scocche" protettive per le unità di test interne, in modo che il design del prodotto non trapeli anzitempo.

Insomma, probabilmente la società di Cupertino non ha mai preso in considerazione l'idea di realizzare un Apple Watch stile "iPod Nano", ma semplicemente ha realizzato un "atipico" prototipo ad esclusivo utilizzo interno. In ogni caso, si tratta di una notizia interessante, in quanto si sta parlando di pratiche aziendali, ovvero di aspetti che solitamente rimangono un "mistero" per gli utenti.

Insomma, a distanza di anni dal lancio dell'iconico smartwatch, Apple Watch fa ancora parlare di sé.