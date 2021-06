Apple non lascia indietro nessuno: nuovo aggiornamento per iOS e iPadOS 12.5.4

Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sicurezza per i device più datati. Non è, in realtà, la prima volta che osserviamo una simile premura da parte di Apple per i dispositivi incompatibili con iOS 14. Senza andare troppo indietro, basti pensare all'arrivo di iOS e iPadOS 12.5.

Il nuovo update porta i dispositivi con iOS e iPadOS supportati alla versione build 12.5.4, che introduce alcuni importanti aggiornamenti in termini di sicurezza e protezione da vulnerabilità di sistema e malware.

In particolare, il nuovo aggiornamento sarà disponibile per iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 e iPod touch di sesta generazione, secondo quanto riportato sulle note ufficiali.

Quanto alle novità, si tratta appunto di fix sul fronte della sicurezza, che vanno a risolvere in particolare tre vulnerabilità che potenzialmente potrebbero consentire l'esecuzione di codice arbitrario. Due di queste vulnerabilità erano state risolte con gli aggiornamenti a iOS 14.7, secondo quanto riportato dalla fonte, mentre la terza falla di sicurezza era stata risolta già con iOS 14.6.

