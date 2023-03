Apple non saprebbe come giustificare gli eventuali licenziamenti: il retroscena

A differenza di quanto fatto da altri colossi della Silicon Valley, Apple al momento ha deciso di non attuare alcuna politica di licenziamento e tagli dei costi. Nel nuovo numero della newsletter Power On, Mark Gurman ha affrontato proprio la questione.

Sebbene di recente siano arrivate le prime notizie sul blocco delle assunzioni da parte di Apple, dalla Mela non giungono segnali di possibili licenziamenti. Il motivo, secondo Gurman, è legato al fatto che i dirigenti avrebbero difficoltà a giustificare tagli di questo tipo dal momento che la situazione economica è estremamente positiva ed Apple ha accumulato riserve di denaro per 165 miliardi di Dollari.

A ciò si aggiunge anche un altro aspetto non di secondaria importanza: Gurman sostiene che i licenziamenti sarebbero dannosi per il morale dell’azienda e per la percezione pubblica di un colosso ricco come Apple. Il giornalista di Bloomberg osserva anche che Tim Cook e soci vorrebbero tenersi stretti gli ingegneri più talentuosi, che si stanno già concentrando sui prodotti di nuova generazione incluso il visore per la realtà aumentata. “I massimi dirigenti di Apple sono visti come alcune delle menti più tattiche del settore. I licenziamenti segnalerebbero che hanno commesso un errore strategico o che l’economia globale è in condizioni ancora peggiori di quanto si temesse. In ogni caso, potrebbe generare increspature in diversi settori ed economie” si legge nella newsletter.

È questo il motivo per cui Apple ha preferito tagliare lo stipendio a Tim Cook piuttosto che procedere con tagli del personale.