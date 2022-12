Apple, non solo Mac: nel 2023 arrivano anche i nuovi Pro Display XDR e Studio Display

Il 2023 sarà l'anno dei Mac, questo è certo: con il lancio dei nuovi Macbook Pro M2, Mac Pro e iMac M3 le novità non mancheranno. Per questo, pare che Apple sia pronta a lanciare una serie di dispositivi volti a "completare" la sua lineup di PC per il prossimo anno: in particolare, pare che Cupertino sia al lavoro su diversi nuovi display.

A rivelarlo è, come sempre, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nella sua newsletter settimanale Power On ha spiegato che il colosso di Cupertino sta pensando di aggiornare il Pro Display XDR del 2019. Nulla di strano, se consideriamo che il Pro Display XDR è stato lanciato in parallelo all'ultimo Mac Pro: con un refresh di Mac Pro alle porte, insomma, è possibile che Apple decida anche di lanciare uno schermo di nuova generazione, indicato per quei professionisti per cui uno Studio Display non basta.

Gurman, comunque, parla di una linea di nuovi monitor Apple, il che sembra suggerire che accanto al Pro Display XDR vi sarà anche almeno un altro schermo: difficile dire se si tratti già dello Studio Display di seconda generazione o se sarà un prodotto completamente nuovo.



Lo scorso ottobre, il direttore di Display Supply Chain Consultants Ross Young ha rivelato che la Mela Morsicata è al lavoro su uno schermo Mini-LED da 27" in uscita nel 2023, forse già tra gennaio e marzo: probabile che sia proprio questo il dispositivo che affiancherà il nuovo Pro Display XDR il prossimo anno.

In ogni caso, Gurman ha anche spiegato che tutti i monitor Apple avranno un SoC Apple Silicon: se consideriamo che Studio Display aveva un chip A13 Bionic, i display di nuova generazione potrebbero essere dotati di un chipset A14 o addirittura A15, a seconda del prezzo di lancio e degli utilizzi per cui essi saranno previsti.