Apple non ha mai provato ad implementare il Touch ID sull'iPhone X

Per più di un anno sono circolate voci riguardo all'implementazione del Touch ID sull'iPhone X, con una possibile implementazione sotto al display o sul retro dello smartphone.

Nel corso di un intervista a TechCrunch, Apple, per voce del capo della sezione Hardware Engineer, Dan Riccio, ha messo la parola fine su queste voci affermando che "non abbiamo mai investito alcuno sforzo nel tentativo di integrare il Touch ID su iPhone X, questo a causa della scelta di giocarci il tutto per tutto con la nuova tecnologia di autenticazione biometrica offerta dal Face ID e dalla TrueDepth Camera."

Alcune voci riguardanti l'implementazione del Touch ID nell'iPhone X sono emerse già da un bel po' di tempo, per cui rimane possibile che l'azienda abbia almeno esplorato un minimo l'idea, ma che poi l'abbia scartata per continuare con lo sviluppo del Face ID.