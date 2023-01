Apple non mantiene la promessa: niente Music Classical nel 2022, arriverà nel 2023?

Già a dicembre ci eravamo chiesti che fine abbia fatto Apple Music Classical, ma ora che il 2023 è iniziato in tutto il mondo possiamo ufficialmente dirlo: Apple ha mancato la deadline auto-imposta per il lancio del servizio di streaming musicale, che la stessa Mela Morsicata voleva rendere disponibile entro il 2022.

In un comunicato del novembre 2021, infatti, il gigante di Cupertino spiegava che "Apple Music vuole lanciare un'app dedicata alla musica classica nel 2022, unendo la tipica interfaccia di Primephonic con più funzioni aggiuntive". Per chi non lo sapesse, Apple ha acquistato Primephonic, servizio di streaming musicale molto noto tra gli amanti del genere classico e sinfonico, nel mese di agosto 2021, con l'obiettivo di renderlo una sorta di complemento per la sua app "generalista" di ascolto.

Dopo il comunicato originale, comunque, Apple non ha diffuso altre informazioni su Music Classical, il che lascia pensare che lo sviluppo del servizio sia ancora in alto mare o che (ancora peggio) sia stato del tutto accantonato. A questo punto, anche ipotizzare un lancio della funzione nel 2023 è rischioso, mentre è possibile che il servizio venga semplicemente integrato nei prossimi aggiornamenti di Apple Music.

Intanto, però, gli ascoltatori di musica classica sono "orfani" di un'app a loro dedicata: Primephonic, infatti, ha chiuso nel mese di settembre 2021, offrendo un abbonamento semestrale gratuito a Apple Music a tutti i suoi abbonati. Probabilmente, nei piani di Cupertino vi era una sostituzione a stretto giro del servizio, come dimostra l'inclusione di alcuni riferimenti ad Apple Music Classical su iOS 15.5 in versione Beta.

Negli scorsi mesi, la Mela Morsicata ha spiegato che, prima di rilanciare Primephonic sotto nuova veste, avrebbe ibridato quest'ultimo con alcune delle feature più interessanti di Apple Music, integrando per esempio un "sistema migliorato di navigazione che permette di effettuare ricerche per compositore e per repertorio" e una "visualizzazione dettagliata dei metadati della musica classica".