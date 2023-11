Apple, non solo modem 5G: in arrivo anche un ISP proprietario, ma ci sarà da attendere

Mentre i lavori sul modem 5G di Apple arrancano, sembra che il colosso di Cupertino stia testando un altro chip proprietario da montare sui suoi iPhone. Secondo un insider, infatti, lo sviluppo di un Image Signal Processor (ISP) proprietario di Apple starebbe procedendo speditamente.

La notizia arriva dal leaker Revegnus, che in un post su X ha scritto "non confermato: Apple sta attualmente valutando un ISP sviluppato in-house e viene riportato che quest'ultimo sarà prodotto in massa da TSMC nella seconda metà del 2026". A conti fatti, se Revegnus avesse ragione, il chip potrebbe debuttare su iPhone 18, il cui lancio dovrebbe essere fissato per settembre 2026.

Non sembra dunque essere un caso che anche il modem 5G di Apple debutterà su iPhone 18: gli sforzi di Cupertino per produrre completamente "in casa" gli iPhone e slegarsi dalla dipendenza da produttori terzi come Qualcomm, d'altro canto, vanno avanti da anni e potrebbero giungere ad un primo traguardo nel giro dei prossimi due o tre anni. Dopo i processori della serie A, i modem 5G e gli ISP, però, non è chiaro cos'altro verrà prodotto in-house dalla Mela Morsicata per i suoi smartphone.

In ogni caso, gli ISP hanno un ruolo centrale nel processing delle immagini scattate dallo smartphone: essi, infatti, ricevono i dati catturati dalla fotocamera del dispositivo e li trasformano in output di qualità più elevata, aggiustando per esempio l'esposizione, la luminosità, il bilanciamento dei bianchi, la distorsione delle lenti, il rumore e l'effetto HDR, tra le altre cose.

Al momento, Apple usa degli ISP di Sony sui suoi iPhone. Tuttavia, un chip proprietario fornirebbe alla compagnia uno strumento importantissimo per controllare ulteriormente le (già ottime) capacità fotografiche dei suoi smartphone, ottimizzando algoritmi e software per migliorare l'esperienza di scatto dei Melafonini.