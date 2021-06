Apple non molla, in arrivo un tappetino di ricarica wireless in stile AirPower?

A quanto pare Apple non avrebbe ancora mollato definitivamente il progetto AirPower, che era stato pensionato qualche anno fa. Secondo una nuova nota pubblicata da Mark Gurman di Bloomberg, il colosso di Cupertino starebbe al lavoro su un caricabatterie wireless che dovrebbe funzionare in maniera simile ad AirPower.

Nel rapporto in cui ha discusso anche dei prossimi modelli di iPad Pro, Gurman afferma che Apple sta "ancora esplorando" la possibilità di lanciare un caricabatterie wireless per caricare contemporaneamente più dispositivi come iPhone, Apple Watch ed AirPods.

Non è chiaro se si stia riflettendo su un nuovo approccio a livello ingegneristico, ma come tutti ricorderanno AirPower fu cancellato per problemi relativi al surriscaldamento delle bobine di ricarica ed alcuni disservizi con le interferenze. Nonostante la cancellazione, sul web si sono continuate a rincorrere voci su una possibile nuova versione di AirPower che, però, non ha ancora visto la luce ma che potrebbe approdare nei negozi in futuro.

Apple potrebbe anche sfruttare lo standard MagSafe per inserire per aggirare uno dei problemi che si sono presentati in precedenza.

Gurman osserva anche che Apple starebbe "indagando internamente" su metodi di ricarica wireless alternativi che possono funzionare su distanze maggiori, ma non è chiaro a cosa si riferisca.