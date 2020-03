Apple non permette la pubblicazione di giochi legati al Coronavirus: controlli più severi

Dopo aver chiuso i suoi negozi fisici a livello globale (Cina esclusa), Apple ha deciso di mettere in atto altre misure di prevenzione in merito alle preoccupazioni legate al Coronavirus, questa volta per quanto riguarda i servizi digitali.

In particolare, stando a quanto riportato da Engadget e come scritto dalla stessa azienda sul sito ufficiale dedicato agli sviluppatori, la società di Cupertino ha deciso di porre dei "paletti" per quanto riguarda le applicazioni presenti sull'App Store in cui si parla di COVID-19. In parole povere, Apple sta facendo verificare questi software a degli esperti per accertarsi che contengano informazioni verificate.

"Stiamo valutando le app in modo critico per garantire che le fonti siano affidabili e che gli sviluppatori che presentano questi software provengano da entità riconosciute come organizzazioni governative, ONG incentrate sulla salute, società profondamente accreditate in problemi di salute e istituzioni mediche o educative. Solo questo tipo di sviluppatori possono pubblicare un'app correlata a COVID-19. Non saranno consentite app di intrattenimento o giochi che trattano il tema COVID-19", si legge in una nota di Apple.

Insomma, l'azienda di Cupertino sta iniziando a mettere in campo dei controlli più severi su tutto ciò che riguarda il Coronavirus. Non saranno quindi consentite applicazioni che utilizzano il tema a scopo di intrattenimento.