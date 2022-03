Apple non ha piani per gli schermi mini-LED su iPad Pro e Studio Display: costano troppo

A pochi giorni dal lancio di Apple Studio Display, sono in molti a domandarsi cosa ci aspetta nel futuro degli schermi realizzati da Apple. In particolare, ancora avvolta nel mistero è la roadmap del passaggio dai display OLED a quelli mini-LED, che ormai da mesi viene continuamente ritardata da insider e leaker.

Dopo aver scoperto, pochi giorni fa, che iPad Pro continuerà ad avere schermi OLED fino al 2024, dicendo forse addio al pannello mini-LED laddove questo è attualmente in uso, cioè nel modello da 12,9", oggi è l'analista Ming-Chi Kuo a spiegare le prossime mosse di Cupertino per i propri schermi sia per desktop che per tablet.

Kuo ha infatti spiegato in un tweet che, al momento, i display mini-LED sono troppo costosi per essere integrati su larga scala, e che per questo Apple sarebbe piuttosto restia ad integrarli in tutta la sua lineup di iPad: ciò, infatti, ridurrebbe enormemente i margini di guadagno dell'azienda sulle vendite, ovviamente a parità di prezzo, dei propri tablet.

Kuo ha comunque dichiarato che Apple continuerà a garantire gli schermi mini-LED per iPad Pro da 12,9", per il Macbook Pro da 14" e per quello da 16", ma che oltre a questi device nessun altro dispositivo proprietario dell'azienda riceverà aggiornamenti nel prossimo futuro: ciò significa che non ci sarà nessuna involuzione agli schermi OLED per i device sopracitati, ma anche che dispositivo come l'iPad Pro da 11" o il Macbook "Pro" da 13" con chip M2 non riceveranno alcun upgrade in termini di qualità del display.

Lo stesso discorso vale anche per Apple Studio Display, poiché Kuo ha detto che non ci sarà alcuna release di un "Apple Studio Display Pro" con schermo mini-LED nel 2022. Ciò si pone in contrasto con quanto ipotizzato qualche giorno fa da Ross Young, secondo il quale l'azienda di Cupertino lancerà a giugno un monitor da 27" con risoluzione 5K e tecnologia mini-LED, oltre che con refresh rate dinamico ProMotion fino a 120 Hz.