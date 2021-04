Apple non ha portato iMessage su Android per scoraggiare gli utenti ad abbandonare iPhone

Nel corso della diatriba legale tra Epic Games ed Apple si è parlato anche di iMessage, in un risvolto che ha reso il botta e risposta tra le parti frizzante. Epic infatti ha presentato alla corte una serie di mail sul mancato arrivo di iMessage su Android.

Nei messaggi di posta elettronica, che si sono scambiati i dirigenti Apple, emerge che il colosso di Cupertino ha preferito mantenere la piattaforma di messaggistica istantanea (che negli USA è estremamente popolare) esclusiva del proprio ecosistema per evitare una migrazione degli utenti da iOS ed Android.

Nel carteggio completo, che può essere letto attraverso questo indirizzo, Eddie Cue afferma che "Apple potrebbe sviluppare facilmente una versione di iMessage per Android in grado di interagire con iOS", ma Craig Federighi ribatte dicendo che "un arrivo di iMessage su Android andrebbe ad eliminare un ostacolo per chi sta prendendo in considerazione l'idea di passare da iPhone ad Android, in special modo per i più giovani", una tesi poi appoggiata anche dallo stesso Federighi, il quale si dice d'accordo sul fatto che "portare iMessage su Android ci danneggerà più che aiutarci".

Soprattutto negli Stati Uniti, iMessage è estremamente popolare dagli utenti, al punto che è visto da molti come il principale competitor di Whatsapp. Discorso diverso in Europa.