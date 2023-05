Apple non resta a guardare: le nuove assunzioni mirano all'IA

Non è un mistero che le Big Tech stiano puntando sull'IA, ma in tempi in cui nel settore si fa riferimento a licenziamenti "a destra e sinistra" non è invece molto semplice sentire parlare di assunzioni. Tuttavia, nel corso di una rivoluzione del mondo tecnologico, Apple non può restare a guardare e serve dunque più personale specializzato.

A tal proposito, come riportato da GSMArena e Pocket-lint, la società di Cupertino in questo periodo sta assumendo persone con buone competenze nel mondo dell'IA. D'altronde, quest'ultima sta attirando particolarmente l'attenzione in un ampio numero di contesti, tanto che nel settore Tech sta diventando sempre più complesso "restare fuori" dal tutto.

Ecco allora che non sorprende più di tanto, nonostante i tempi di incertezza economica, il fatto che Tim Cook e soci abbiano aperto un totale di 176 nuove posizioni. Gli ambiti legati al tutto sono scontati: machine learning e intelligenza artificiale. Come ben potete immaginare, ciò su cui la società di Cupertino vuole puntare maggiormente è il progetto Siri (68 assunzioni fanno riferimento proprio all'assistente vocale).

46 posizioni tra quelle aperte sono in ogni caso relative a macOS, mentre si fa riferimento a 52 assunzioni contestualmente a iOS. Altre posizioni riguardano invece mansioni legate a più servizi. Per il resto, in modo legato alle recenti earning call, un portavoce di Apple non ha "nascosto" il fatto che la società di Cupertino si sta avvicinando sempre di più all'IA, nonostante non sia di troppo tempo fa la notizia relativa al fatto che Apple ha vietato l'utilizzo dei chatbot IA ai dipendenti.