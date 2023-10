Apple non sarebbe riuscita a ridurre il peso di Vision Pro: ora si punta a Vision Pro 2

L'annuncio del visore Apple Vision Pro risale ormai alla WWDC di giugno, ma negli ultimi mesi le novità emerse a riguardo sono state davvero poche. Oggi, però, un nuovo leak ci svela già su quali feature si concentrerà Apple con Vision Pro 2, l'headset in arrivo dopo la prima generazione di Vision Pro.

Il noto insider del mondo Apple e giornalista di Bloomberg Mark Gurman, infatti, ha spiegato che Apple ridurrà il peso di Vision Pro 2, dopo che i primi test di Vision Pro hanno evidenziato "dolori al collo dei tester a causa delle dimensioni e del peso del visore". Già mesi fa, gli esperti avevano anticipato che Apple stava riducendo il peso di Vision Pro, ma pare che alla fine l'azienda non sia riuscita a raggiungere tale obiettivo. Secondo Gurman "questo problema potrebbe spingere i consumatori verso altre aziende, specie tra coloro che sono ancora scettici rispetto alla Mixed-Reality".

Tuttavia, Gurman aggiunge che Apple sarebbe convinta di avere un device superiore a quello di qualsiasi compagnia rivale. Nello specifico, il Quest 3 di Meta arriverà a ottobre e, secondo il giornalista di Bloomberg, non impensierirebbe affatto Cupertino. Neanche con un prezzo di meno di 500 Dollari (contro i 3.500 Dollari di Vision Pro).

Al contrario, Gurman riporta che è Meta a temere il lancio di Vision Pro, previsto per i primi mesi del 2024. Un impiegato dell'azienda, infatti, ha spiegato a Bloomberg che "siamo nello stadio 'paura di Apple'", tracciando un paragone con il timore generalizzato scaturito nei produttori di smartphone dal lancio del primo iPhone nel 2007.

Per questo stesso motivo, Meta avrebbe rivisto la sua strategia per avvicinarsi a quella di Apple. Ciò significa che un nuovo Meta Quest Pro arriverà nel 2024: esso costerà circa 1.500 Dollari e punterà tutto su una scheda tecnica da top di gamma, sostituendo addirittura gli input gestuali ai controller fisici, sulla falsariga di quelli già implementati dalla Mela Morsicata sul suo device.

Parallelamente, però, proprio gli input gestuali sarebbero oggetto delle ultime rifiniture software di Vision Pro: Apple, infatti, avrebbe schierato una pletora di ingegneri al lavoro sul sistema operativo del suo visore, cercando di produrne una versione quanto più stabile possibile in vista del lancio. Intanto, il team di sviluppo hardware si sarebbe già spostato sul device di nuova generazione, cercando di risolvere il problema del peso eccessivo di Vision Pro con il suo successore.

Parallelamente, l'altra novità che Vision Pro 2 porterà con sé sarà un sistema di lenti adatte a tutti gli utenti, compresi quelli che soffrono di miopia, astigmatismo o altri problemi alla vista: Apple Vision Pro avrà delle lenti Zeiss apposite per chi ha problemi di vista, ma queste ultime andranno comprate separatamente, costeranno molto e, soprattutto, dovranno essere disponibili in tantissime varianti diverse per soddisfare le esigenze del pubblico. A quanto pare, dunque, ora Apple starebbe puntando su delle lente modulari preinstallate sul visore, capaci di adattarsi alle condizioni visive di ogni utente in modo dinamico.