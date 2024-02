Apple non soddisfatta dei prototipi: sospeso il progetto per l'iPhone pieghevole

Solo qualche giorno fa, era emerso il rumor secondo cui Apple starebbe lavorando su almeno due iPhone pieghevoli. Ebbene, da un popolare blogger cinese che conta 1,7 milioni di follower, i prototipi di schermi pieghevoli ricevuti da Apple non hanno su perato i test.

Nel rapporto infatti si legge che “il progetto è stato temporaneamente accantonato”, ed almeno al momento non è chiaro quali siano i piani di Apple a questo punto.

Non è chiaro a questo punto su cosa si stia soffermando la fase di progettazione dell’iPad o iPhone pieghevole di Apple, tanto meno se questo rumor si riferisca ad uno dei prototipi su cui stava lavorando la compagnia americana. Il rapporto precedente infatti affermava che il colosso di Cupertino avrebbe almeno due prototipi “attivi” che si basano sul design a conchiglia, e le preoccupazioni degli ingegneri si soffermavano principalmente sulla cerniera troppo visibile.

Dal momento che questi non hanno fatto registrare il riscontro sperato, il progetto è stato “momentaneamente accantonato” e “Apple sta accelerando la ricerca e lo sviluppo di prodotti con schermi pieghevoli e ha acquistato diversi dispositivi venduti dai partner per smantellare la ricerca”.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è sempre di prendere con le pinze tali rumor in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Secondo quanto emerso, il lancio dell’iPhone pieghevole potrebbe avvenire solo nel corso del 2025 o nel 2026.