Apple non ci sta: iOS non è un monopolio perché esistono le web app

Nel corso della lunga diatriba legale che vede coinvolte Apple ed Epic Games, il colosso di Cupertino è stato più volte accusato di aver messo in piedi un sistema anti-concorrenziale nel contesto dell'App Store presente sui dispositivi iOS e iPadOS.

La compagnia però ha deciso di rispedire le accuse al mittente, rispondendo all'Australian Competition & Consumer Commission tramite una lunga lettera, in cui è possibile apprendere le motivazioni dietro l'irremovibile posizione del gigante californiano.

Apple, in particolare, considererebbe economicamente irrazionale qualunque pratica in grado di rendere App Store meno appetibile per utenti de sviluppatori e fra queste anche limitare la pubblicazione o impedire il successo di una determinata applicazione, poiché questo minerebbe anche l'esperienza dell'utente finale, oltre a risultare economicamente lesivo e controproducente nei confronti della stessa compagnia.

L'azienda afferma che all'interno dell'ecosistema iOS gli utenti possono utilizzare i siti Web e le PWA come "sistema di distribuzione" alternativo all'App Store. Come possiamo leggere su ZDNet, Apple ha affermato che "i browser Web vengono utilizzati non solo come portale di distribuzione, ma anche come piattaforme stesse, ospitando applicazioni web progressive (PWA) che eliminano la necessità di scaricare un'app dello sviluppatore tramite l'App Store (o altri mezzi). Le PWA sono sempre più disponibili per e attraverso browser e dispositivi mobili, anche su iOS. Le PWA sono app create utilizzando una tecnologia web comune come HTML 5, ma hanno l'aspetto, feeling e funzionalità di un'app nativa. Possono persino avere un'icona dedicata nella home del dispositivo. Le app web stanno diventando sempre più popolari. Aziende come Amazon, Google, Starbucks, Pinterest, Uber e FT utilizzano app web. Amazon, ad esempio, ha appena lanciato il suo servizio di gioco mobile Luna come app web. Anche Microsoft e Google stanno lanciando app di gioco su iOS tramite app web. Lo sviluppatore dell'app di IM Telegram ha anche recentemente affermato che sta lavorando a una ricca app web per dispositivi iOS".

Una risposta certamente esaustiva ma che cede il fianco anche a eventuali ribattute dal momento che altri sistemi come Android, per esempio, permettono il sideload delle applicazioni o l'utilizzo di veri e propri store alternativi, senza considerare le enormi limitazioni che riguardano le notifiche push nel contesto di una PWA su iOS.

La risposta non si farà certamente attendere. Nel frattempo ricordiamo che nelle scorse ore è iniziato il rollout di iOS 14.4.2, oltre a watchOS 7.3.3.