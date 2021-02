Apple non userà il numero 13 per il prossimo iPhone per superstizione?

Si continua a parlare di iPhone 13, il prossimo smartphone top di gamma firmato Mela atteso per il lancio nel 2021 che però, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe non chiamarsi affatto così. La scelta dovrebbe ricadere infatti su “iPhone 12s” per tornare alla nomenclatura usata fino al 2016...oppure per superstizione?

Un rumor bizzarro proveniente da analisti e famosi tipster come Jon Prosser afferma, infatti, che gli investitori e dirigenti del colosso di Cupertino sarebbero particolarmente superstiziosi e preferirebbero il nome iPhone 12s, sebbene quest’ultimo nella prassi indichi semplicemente il lancio di un modello aggiornato rispetto al precedente, ma senza grandi novità.

L’indiscrezione in questione è ancora più strana se si considera che l’azienda statunitense ha usato il numero 13 anche per il processore Bionic A13 e per un MacBook con display da 13 pollici, dunque molto probabilmente sarà la motivazione sbagliata dietro il cambio di numero. Altre fonti come Gizchina parlerebbero poi della possibilità di non vedere nemmeno giungere iPhone 13 o 12s sul mercato nel 2021, per concentrarsi sul futuro iPhone 14 e renderlo il migliore smartphone possibile così da raccogliere successi anche nel 2022. Il nostro consiglio rimane, dunque, quello di prendere tutti questi rumor con le pinze, ancor più del solito.

In ogni caso, tra le varie voci riguardanti iPhone 13 si parla anche del modello Pro possibilmente dotato di massimo 1 terabyte di memoria interna e schermo LTPO con refresh rate pari a 120Hz; o ancora, la gamma di smartphone dovrebbe giungere con Touch ID integrato direttamente nello schermo, una delle feature maggiormente richieste dagli utenti.