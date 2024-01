Apple non vuole che gli sviluppatori di app per Vision Pro usino le sigle AR o VR

Nella giornata di ieri Apple ha confermato la data di lancio di Vision Pro, che negli Stati Uniti arriverà nei negozi il 2 Febbraio 2024. Contestualmente a tale annuncio, il colosso di Cupertino ha anche diffuso la documentazione per gli sviluppatori che intendono portare le loro applicazioni su visionOS, il sistema operativo del visore.

Apple, nell’aggiornamento di Xcode che consente di inviare le applicazioni per visionOS, ha aggiunto delle linee guida che intimano gli sviluppatori di non utilizzare le sigle “AR” e “VR” nei nomi delle app. Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che come spiega Apple, le applicazioni di visionOS sono “app di elaborazione spaziale” e non esperienze in realtà virtuale, aumentata o mista.

Come osservato da 9to5Mac, si tratta di una linea guida quanto meno contraddittoria, dal momento che la stessa Apple si riferisce a Vision Pro come un prodotto con tecnologie di realtà aumentata e mista, mentre nella maggior parte del materiale promozionale e le interviste rilasciate dai dirigenti, la Mela ha affermato che Vision Pro è una piattaforma di “calcolo spaziale”.

Apple però, come fatto anche negli anni addietro al momento del lancio di iPhone, vuole fare in modo che le app presenti sul nuovo App Store rispettino sin da subito i requisiti fissati.