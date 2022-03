Apple presenta il primo iPhone SE con 5G, ma a stupire è l'M1 Ultra

Mentre si parla già dei primi MacBook con chip M2, si inizia già a delineare quello che sarà il percorso di Apple per questo 2022. Il primo, importantissimo passo l'ha fatto nel keynote di marzo, in cui abbiamo dato il benvenuto al primo iPhone SE con 5G.

I rumor non sono certamente mancati in questi mesi, tuttavia la presenza della connettività di ultima generazione è stata una piacevole sorpresa, raggiungibile grazie alla presenza dell'ottimo chip A15 Bionic.

Ulteriore conferma della fiducia di Apple nel suo SoC M1 Silicon è arrivata dal nuovo iPad Air, ancora più potente e affidabile. Inoltre, Apple ha svelato al mondo il suo ennesimo chip derivato da questa architettura, l'M1 Ultra. Si tratta di un chiplet ottenuto dalla fusione di due M1 Max che promette prestazioni superiori e un bilanciamento energetico comunque incredibile.

Insieme all'M1 Ultra sono arrivati il nuovo Mac Studio, già conosciuto in rete come "Mac Mini Pro", con le sue prestazioni superiori e un design ultracompatto, e il monitor Studio Display, con tutto l'occorrente per le sessioni di lavoro più impegnative, grazie alla regolazione automatica della luminosità e della temperature, un sistema di comunicazione completo di webcam, speaker e microfoni e ben tre porte Type-C, affiancate persino da una Thunderbolt. Incluso nel prezzo, questa volta, anche lo stand.

