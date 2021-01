Apple, novità in arrivo per iPhone SE 3 e AirPods Pro 2 nel 2021

Mentre Apple pensa a rimuovere dall’App Store l’app Parler a causa della “continua pubblicazione di contenuti che incitano alla violenza negli Stati Uniti”, rapporti apparsi questo fine settimana sostengono che l’azienda stia lavorando sui nuovi AirPods Pro e su un nuovo iPhone SE per il lancio verso aprile 2021.

Il report pubblicato dalla fonte giapponese Macotakara ha infatti affermato che la catena di fornitura cinese sia già attiva per portare sul mercato prodotti d’alta qualità con innovazioni degne di nota: nel caso delle AirPods Pro di seconda generazione potrebbe trattarsi di un “nuovo design per la custodia di ricarica” con spessore di 21 mm, altezza di 46 mm e larghezza pari a 54 mm, dunque leggermente più piccola rispetto a quella attuale.

Oltre a questo rumor sulla compattezza, altri rapporti pubblicati da Bloomberg segnalano la possibilità di vedere degli auricolari wireless senza stelo, sullo stile delle Amazon Echo Buds rilasciate ancora a settembre 2019. La data di lancio, come detto precedentemente, dovrebbe essere nel mese di aprile.

Passando invece all’iPhone SE 3, Macotakara afferma che il colosso di Cupertino sarebbe al lavoro su una versione più grande rispetto a quella attuale, abbandonando dunque i 4,7 pollici di schermo per preferire un design simile all’iPhone 8 Plus con display da 5,5 pollici. Sarà la scelta giusta, considerato che diversi utenti preferiscono il modello SE per le dimensioni ridotte e il prezzo più accessibile, o si rivelerà un mezzo flop? A dircelo sarà solo il tempo, anche se trattandosi di indiscrezioni vanno sempre prese con le pinze in quanto potrebbero cambiare.

Tra le altre novità su cui Apple starebbe lavorando c’è anche Apple Car, il primo veicolo marchiato Mela che la società vorrebbe creare in collaborazione con Hyundai.