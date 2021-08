Apple, ecco tutte le novità della beta 5 di iOS 15 e iPadOS 15

Contestualmente all'annuncio del rilascio dell'ultima beta del suo sistema operativo per dispositivi mobili, Apple ha chiamato a raccolta gli utenti in cerca di una nuova ondata di feedback, per non arrivare impreparati alla data di rilascio definitiva. Ma cosa sappiamo di iOS 15 beta 5?

L'ultima versione beta di iOS 15 e iPadOS 15, la quinta per sviluppatori, porta con sé numerose novità.

In particolare, sembra che il colosso di Cupertino abbia fatto particolare attenzione sul perfezionamento minuzioso della build in vista del rilascio della versione stabile. Invece di stravolgere perfezionare, contrariamente a quanto fatto finora, soprattutto in merito ai numerosi cambiamenti apportati al browser web Safari.

Di seguito le novità:

L'app Meteo cambia aspetto introducendo la profondità

Mappe, Home e Foto avranno una nuova schermata iniziale

Safari per iPadOS 15 migliora la barra degli indirizzi

Su iPadOS 15, l'impostazione "Icone Grandi" viene spostata in "Schermata Principale e Dock"

Nelle impostazioni di accessibilità di Safari si potrà cambiare il colore della barra superiore e inferiore

si potrà cambiare il colore della barra superiore e inferiore Nuovo messaggio sulla lockscreen per "Trova il mio iPhone" a telefono spento

Nuovo design dei Promemoria nel Centro Notifiche

Un processo di perfezionamento necessario dunque, per arrivare alla scadenza definitiva. Ricordiamo in ogni caso che non si tratta di una beta pubblica e che anche quest'ultima non dovrebbe tardare ad arrivare sui nostri dispositivi. A tal proposito, se siete interessati a provare le nuove build in anteprima, vi ricordiamo il nostro approfondimento che spiega come iscriversi al programma beta su iOS.