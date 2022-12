Apple, quante novità: niente CSAM, ma sì a limite AirDrop e crittografia end-to-end iCloud

Non ci sono solamente novità relative ai prezzi dell'App Store in casa Apple in questo inizio dicembre 2022, in quanto la società di Cupertino ha svelato dettagli in merito a diverse altre questioni. Si va dalla funzione CSAM al limite AirDrop.

Partendo dalla tecnologia CSAM (Child Sexual Abuse Material), i più attenti tra di voi ricorderanno sicuramente la volontà da parte di Tim Cook e soci di lanciare una funzione in grado di effettuare la scansione automatica delle foto su iCloud per la sicurezza dei bambini. Ebbene, la controversa questione è ora giunta alla fine, come indicato da MacRumors e Wired, in quanto Apple ha abbandonato i piani per l'uso della tecnologia CSAM.

"I bambini possono essere protetti senza che le aziende raccolgano dati personali", si legge nel comunicato diffuso da Apple, nel quale l'azienda ribadisce il suo impegno relativamente alla sicurezza dei più piccoli, sostenendo che continuerà a lavorare coi Governi in tal senso. Insomma, gli sforzi dell'azienda di Cupertino continueranno, ma la controversa funzionalità non verrà implementata.

Al netto di questo, come riportato da 9to5Mac, nella giornata del 7 dicembre 2022 è stata rilasciata per gli sviluppatori la versione Release Candidate di iOS 16.2, che ha portato con sé anche il limite di 10 minuti per l'opzione "Tutti" di AirDrop. Questo significa, come d'altronde era già stato indicato in precedenza da rumor sul futuro di iOS, che la novità sta uscendo dalla Cina. Tra l'altro, la Release Candidate di iOS 16.2 ha introdotto anche la funzionalità karaoke Apple Music Sing.

Un altro annuncio da parte di Apple, arrivato sempre nell'arco di poche ore, riguarda invece l'espansione della crittografia end-to-end su iCloud, che riguarda adesso anche, ad esempio, backup, foto, note e altro. In parole povere, il numero di categorie di dati iCloud ora coinvolto sale a 23 (precedentemente era 14), a partire dalle versioni beta di iOS 16.2, iPadOS 16.2 e macOS 13.1.

Per gli utenti a livello Global bisognerà aspettare però il 2023, che d'altronde è ormai vicino, per il rollout di quella che viene chiamata Advanced Data Protection, come si apprende direttamente dal portale ufficiale di Apple. Sempre in quest'ultimo si legge che nel 2023 arriveranno altre novità relative alla protezione dei dati legati al cloud, ovvero iMessage Contact Key Verification (pensata per gli utenti più a rischio, ad esempio i giornalisti: si tratta di un metodo per verificare che la persona coinvolta sta effettivamente inviando messaggi solamente a chi intende inviarli) e Security Keys (ovvero la possibilità per gli utenti di utilizzare dispositivi fisici di terze parti per proteggere ulteriormente il proprio account).