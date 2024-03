Apple, le novità di marzo non sono finite: in arrivo una nuova Apple Pencil

Marzo 2024 potrebbe passare alla storia come uno dei più ricchi dal fronte Apple. Se qualche giorno fa, sono stati presentati i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con M3, le giornate che abbiamo davanti potrebbero essere ancora ricche di notizie, ovviamente sul sito ufficiale di Apple visto che non sono in programma keynote.

Un nuovo rapporto riferisce che Apple potrebbe annunciare a breve una nuova Apple Pencil, a cinque anni dalla presentazione della Apple Pencil di seconda generazione che si distingueva dal modello precedente per un design completamente autonomo e ricarica wireless magnetica. Il leaker Instant Digital sul sito cinese Weibo afferma che la presentazione del nuovo modello dovrebbe avvenire già nel corso di questo mese, ma è improbabile che arrivi prima del reveal dei nuovi iPad di cui si parla già da qualche ora e che secondo molti dovrebbero essere annunciati la prossima settimana.

Occorre però evidenziare che Instant Digital non sempre si è dimostrato affidabile con le news dal fronte Apple, sebbene in passato abbia predetto con successo l’iPhone 14 giallo ed alcune novità che poi hanno visto la luce in iPhone 15. Tuttavia, nel caso della nuova Apple Pencil non sono emerse indiscrezioni precise: in passato si era parlato della possibilità di utilizzarla anche su iPhone e Mac, ma queste sono rimaste solo ipotesi.

Nella giornata di ieri, intanto, Apple ha pubblicato iOS 17.4 che in Europa porta il sideloading delle applicazioni.