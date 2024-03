Apple, novità in vista per la fotocamera FaceTime dei nuovi iPad Air

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione dei render CAD dei nuovi iPad Pro OLED, arrivano interessanti novità anche per quel che riguarda gli altri tablet targati Apple.

Stavolta, i rumor si concentrano in particolar modo sulla serie iPad Air (2024), che potrebbe adottare un nuovo approccio per la fotocamera FaceTime, vale a dire la selfie camera anteriore.

Apparsa in queste ore su weibo, l'indiscrezione è stata lanciata dal leaker Instant Digital, secondo cui la posizione della fotocamera anteriore dei nuovi iPad Air sarà spostata al centro di uno dei due lati orizzontali, rendendo più semplici le videochiamate FaceTime quando il dispositivo viene utilizzato in modalità Landscape. La Mela potrebbe battezzare questa nuova disposizione come "Landscape Ultra Wide Camera".

Nel medesimo post, il tipster ha anche confermato che l'iPad Air di nuova generazione arriverà sul mercato di due tagli, ovvero da 10.9 pollici e da 12.9 pollici.

Chiaramente, ricordiamo che anche in questo caso si tratta di informazioni ancora non confermate e da prendere con la dovuta cautela.

Ricordiamo che altre voci di corridoio vogliono la compagnia di Cupertino particolarmente impegnata in un'altra piccola ma grande rivoluzione, con l'obiettivo di avere un iPhone pieghevole sottile e leggero già nel 2026. Sarà davvero così? Come sempre, staremo a vedere.