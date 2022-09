Apple, numeri record per iPhone nel 2021: scattati 3 bilioni di fotografie nel mondo!

L’evento Far Out tenutosi ieri 7 settembre 2022 che ha visto la presentazione della gamma iPhone 14 è stata anche l’occasione in cui Apple ha svelato un dato impressionante sui suoi smartphone: nel 2021 sono state scattate oltre 3 bilioni di foto in tutto il mondo su iPhone.

La statistica in questione, come fatto notare dai colleghi di MacRumors, è stata condivisa dalla senior manager di Apple per la qualità della fotocamera, Caron Thor. Nello specifico, è stato dichiarato che la Mela ha registrato globalmente lo scatto di 3 bilioni di fotografie includendo quelle per la campagna Shot on ‌‌iPhone‌‌, la quale vede poi la condivisione delle immagini su Instagram, sito Apple e cartelloni pubblicitari.

Potrebbe sembrare un dato poco importante, eppure è uno dei tanti segnali del successo dell’iPhone su scala globale. Del resto, con le ultime generazioni abbiamo visto dei piccoli ma importanti passi in avanti sia lato hardware che software per il comparto fotocamera, molto apprezzato anche dai professionisti del settore. Quest’anno i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max non sono da meno, dato che abbiamo un sensore principale quad-pixel da 48MP e un nuovo ultra grandangolare da 12MP. Sarà interessante, quindi, scoprire come se la caveranno sul campo.

Sempre nella giornata di ieri abbiamo visto poi l’ufficializzazione di iOS 16 con lancio fissato al 12 settembre prossimo su tutti gli smartphone compatibili.