Apple, la nuova gallina dalle uova d'oro sono i servizi: previste entrate in crescita

Secondo le previsioni di Evercore ISI, nel corso del terzo trimestre dell'anno Apple annuncerà un aumento delle entrate dai servizi ed un'ulteriore crescita dalla Cina, due aree critiche se si conta che le vendite di smartphone sono in stallo in attesa della nuova generazione di iPhone, che sarà presentata a Settembre.

La società di ricerca non sembra essere convinta dalle relazioni diffuse in passato da Rosenblatt, secondo cui anche i ricavi generati dai servizi potrebbero registrare una contrazione. Al contrario, si aspetta una crescita del fatturato di App Store pari al 18% nel trimestre che si è concluso a giugno, il tutto trainato principalmente dalla Grande Cina.

Nella relazione ripresa da Reuters, Daryanani definisce "incoraggiante" il trend che Apple sta registrando nella Grande Cina.

L'App Store lo scorso anno ha generato entrate complessive pari a 37,1 miliardi di dollari, un dato probabilmente in aumento se si conta che nel corso dell'anno lancerà i nuovi servizi di sottoscrizione come Apple Arcade ed Apple TV+, mentre Apple News+ è già disponibile da tempo.

Nel frattempo, JP Morgan si aspetta un andamento molto positivo in termini di vendite per i dispositivi del prossimo anno, il che ha portato ad un aumento dell'obiettivo per le azioni Apple dai precedenti 233 agli attuali 239 Dollari.