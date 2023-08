Apple, nuove AirPods in arrivo insieme ad iPhone 15: avranno l'USB-C

Le AirPods 3 di Apple sono state lanciate nel 2021. Dopo due anni dal loro annuncio, gli auricolari in-ear di Cupertino sembrano essere pronti a ricevere un upgrade: secondo un noto insider, infatti, le AirPods 4 sarebbero in arrivo nelle prossime settimane, forse durante lo stesso evento di iPhone 15.

Nelle scorse ore, Apple ha annunciato l'evento Wonderlust, durante il quale il colosso di Cupertino dovrebbe presentare l'intera lineup di iPhone 15, insieme ad Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch Series 9. Stando a quanto riporta il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, però, insieme a questi dispositivi ci saranno anche le AirPods di quarta generazione.

In particolare, il giornalista, uno dei più importanti insider del mondo Apple, ha spiegato che "insieme ai nuovi iPhone, Apple introdurrà delle AirPods aggiornate durante l'evento del 12 settembre". Non è chiaro se si tratti di nuove AirPods "base" o se invece Apple annuncerà le AirPods Pro 3, ma considerato che le AirPods Pro 2 sono state lanciate solo a fine 2022 è molto probabile che la nuova aggiunta farà parte della linea vanilla di auricolari Apple.

La peculiarità di queste cuffie è che esse saranno dotate di porta USB-C al posto del tradizionale connettore Lightning. L'introduzione degli auricolari con porta USB-C andrà di pari passo con l'uso del connettore USB-C su iPhone 15, permettendo agli utenti dotati sia di smartphone che di auricolari della Mela Morsicata di ricaricare entrambi i dispositivi con il medesimo cavo (che per giunta dovrebbe essere incluso nella confezione di iPhone 15).

In passato, diversi leak hanno preannunciato che Apple avrebbe implementato l'USB-C su tutta la sua linea di AirPods: resta dunque solo da capire se quelle in arrivo quest'anno saranno le AirPods 4, le AirPods Pro 2 oppure un paio di auricolari Apple del tutto nuovi, come le vociferate AirPods Lite. Al contempo, non sappiamo se le cuffie riceveranno ulteriori aggiornamenti o funzioni di peso al di là del nuovo connettore di ricarica USB-C per la custodia.