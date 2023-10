Apple, nuove conferme per gli iPad OLED: i primi arriveranno nel 2024

Nel 2024, Apple porterà gli schermi OLED su iPad Pro e, forse, anche iPad Air e iPad Mini: questa è l'ultima indiscrezione del giornalista di Bloomberg Mark Gurman, riportata nella giornata di domenica 8 ottobre. Ebbene, oggi il rumor viene confermato da un altro leaker, secondo cui gli iPad Air e gli iPad Mini OLED sono in arrivo molto presto.

Un post sul social network sudcoreano Naver dell'utente Landsk, che vanta all'attivo una serie di indiscrezioni corrette sul mondo Apple, svela infatti che Apple ha iniziato a contrattare i prezzi per gli schermi OLED di grandi dimensioni di LG, Samsung e di alcuni produttori cinesi non meglio specificati. Landsk cita delle fonti legate all'industria come base per le sue indiscrezioni.

Secondo il leaker, il colosso di Cupertino starebbe cercando delle aziende in grado di produrre i display OLED di iPad Air e iPad Mini, ora che lo sviluppo dell'iPad Pro con chip M3 e schermo OLED sarebbe ormai completo. D'altro canto, con la transizione della linea Pro ai nuovi pannelli prevista per l'anno prossimo, è decisamente probabile che lo sviluppo dei nuovi iPad Air e Mini OLED sia già ad uno stadio piuttosto avanzato.

Stando ad un report dell'agenzia di analisi Omdia, gli schermi OLED arriveranno sugli iPad Pro e Mini del 2025 o del 2026: prima di questi ultimi, dunque, uscirà almeno una generazione di tablet della Mela Morsicata dotata dei medesimi display dei device di attuale generazione. Sugli iPad "base", invece, il passaggio dovrebbe avvenire con iPad 11, in arrivo tra un anno e mezzo circa.

Landsk ha poi spiegato che gli iPad Pro M3 OLED arriveranno nel 2024 con degli schermi prodotti da Samsung e da LG: è possibile che queste due aziende finiscano per aggiudicarsi e dividersi tutta la produzione dei pannelli OLED per Apple, tagliando fuori le compagnie cinesi. Sfortunatamente, però, non ci sono state fornite informazioni sulle dimensioni degli schermi di questi device: vi ricordiamo infatti che, secondo i leak, Apple potrebbe lanciare un iPad Pro da 14" il prossimo anno.