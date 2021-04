Apple, nuove grane legali: questa volta tocca all'ECG di Apple Watch

Apple di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta il "colpevole" sarebbe la funzione ECG, molto apprezzata dal pubblico e che, nel corso del tempo, si è anche rivelata particolarmente utile.

Secondo quanto apprendiamo dalla fonte infatti, AliveCor avrebbe accusato Apple di violazione dei diritti d'autore nell'implementazione di questa funzionalità su Apple Watch.

L'azienda, uno dei punti di riferimento su scala globale nella produzione di hardware e software medici integrati nei dispositivi destinati al mercato dell'elettronica di consumo, ha annunciato ufficialmente la sua presa di posizione nei confronti del gigante della Silicon Valley. Nel comunicato è possibile apprendere che la società "ha presentato una denuncia alla US International Trade Commission (ITC), accusando Apple di aver violato tre brevetti AliveCor" e, in particolare, "sostiene che Apple Inc. sta violando i brevetti asseriti da AliveCor attraverso la vendita di orologi Apple che utilizzano queste funzionalità", fra cui "la copia intenzionale da parte di Apple della tecnologia brevettata di AliveCor, inclusa la possibilità di eseguire una lettura ECG su Apple Watch e di eseguire analisi della frequenza cardiaca, nonché sforzi per eliminare AliveCor come concorrenza in questo mercato".

L'obiettivo di AliveCor, al momento, sembra quello di riuscire a bloccare le importazioni in territorio statunitense di nuovi Apple Watch e quindi di fatto la sua commercializzazione.