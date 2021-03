Apple, nuove informazioni sul lancio degli iMac con chip Apple Silicon

In attesa di scoprire quanto è vero sul possibile keynote di Apple del 23 marzo, sul web sembra consolidarsi l'idea che tra i prodotti prossimi a essere svelati non ci saranno i nuovi iMac con chip Apple Silicon.

Stando alla fonte, i nuovi iMac e la Apple TV 6 sarebbero tuttavia pronti al grande lancio, ma Apple sembrerebbe più orientata verso una politica di lancio graduale, dando la priorità ad altri prodotti nel prossimo appuntamento di marzo. In particolare, è quasi certo che verranno svelati i nuovi iPad Pro, le nuove TWS Apple AirPods 3 e gli AirTags.

Questioni di visibilità probabilmente, per evitare di offuscare un prodotto con il lancio in simultanea di un altro.

Tornando agli iconici all in one di Cupertino, l'ipotesi più gettonata ci riporta a ottobre, mese in cui molto probabilmente potremo finalmente scoprire la nuova gamma totalmente rivisitata nel design e nelle colorazioni. Si parla infatti di un aspetto ispirato a quello degli iPad Pro e del meraviglioso Apple Pro Display XDR.

Sotto la scocca prenderà posto un chip Apple Silicon ma probabilmente non sarà il processore M1 visto nei Macbook di nuova generazione.

Giusto pochi giorni fa abbiamo appreso i piani di Apple sul lancio dei nuovi chip M1X e M2. Che si tratti proprio di uno di questi processori?