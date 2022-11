Apple, nuove pulizie su App Store: via mezzo milione di app obsolete

Negli scorsi mesi, ha destato scalpore l'ingrandimento del cimitero delle app abbandonate di iOS a circa 650.000 applicazioni. Ora, però, pare che Apple stia effettuando altre pulizie sull'App Store, che dovrebbero riguardare un totale di più di mezzo milione di software obsoleti o pericolosi.

A rivelare il processo di "pulizia" dell'App Store di iOS, che avrebbe portato alla cancellazione di ben 541.697 applicazioni, sono i dati statistici sul numero di app presenti al suo interno. Nell'ultimo trimestre, infatti, il numero dei software disponibili sul marketplace digitale di Cupertino è sceso ai livelli più bassi da sette anni a questa parte, ossia dal terzo trimestre del 2015, come potete vedere dal grafico riportato in calce (via GizChina).

In termini numerici, al momento sull'App Store sono presenti 1.642.750 software a livello globale. Lo scorso trimestre, invece, tale numero superava abbondantemente i due milioni di app, poiché era fissato a 2.184.456 applicazioni disponibili in tutto il mondo. In altre parole, le "pulizie estive" di Apple hanno ridotto l'offerta dello Store di Cupertino del 25% circa: una vera e propria ecatombe.

Il problema diventa ancora peggiore se consideriamo che una precedente pulizia del 2021 aveva eliminato a sua volta poco meno di 500.000 altre applicazioni, portando il totale da 2,2 milioni e passa a poco meno di 1,8 milioni. I dati delle app eliminate sono in linea con gli studi sul tasso di abbandono degli sviluppatori su App Store, secondo i quali sul marketplace vi sarebbero circa 1,5 milioni di app desuete o non più supportate e aggiornate dai loro creatori.

Come la stessa Apple ha sottolineato, questi mastodontici interventi di eliminazione dei software antiquati nascono da ragioni di sicurezza: app non aggiornate potrebbero essere usate come "porte di ingresso" per dei malware di nuova generazione nello smartphone, compromettendo i dati degli utenti. Lo stesso problema, comunque, pare essere molto meno sentito da Google, dal momento che il numero di app presenti su Play Store ha superato i 3,5 milioni e continua a crescere.